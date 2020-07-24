Мнение: Геринг против Вагнера

24.07.2020, 19:15, Разное

Африканское командование Армии США выступило с новыми обвинениями https://www.africom.mil/pressrelease/33034/russia-and-the-wagner-group-continue-to-be-in в адрес ЧВК "Вагнер", которае "продолжает свои бесчинства в Ливии" (в частности, мешает Турции и ПНС Ливии забрать часть месторождений нефти в западной Ливии и препятствует наступлению Турции и ПНС Ливии на Сирт и авиабазу Аль-Джуфра). Согласно обвинениям, сотрудники ЧВК "Вагнер" никуда из Ливии не уходят и более того, наращивают свое присутствие, в доказательство чего приводятся спутниковые фотографии авиабазы Аль-Хадим, где отмечены военно-транспортные самолеты Ил-76, бомбардировщики Су-24, ЗРПК "Панцирь С1" (правда из фотографий непонятно – это эмиратовские или российские машины), бронеавтомобили "Тигр".

Обвинения озвучил генерал-майор морской пехоты США Геринг (далее идут шутки про нацистского фельдмаршала выступающего против немецкого композитора).

Продолжая тему обвинений РФ, Африканское командование армии США заявляет, что Россия оказывает широкую поддержку деятельности ЧВК "Вагнер", обеспечивая ее различной военной техникой по линии министерства обороны, обеспечивая возможность ведения как оборонительных, так и наступательных операций. Все это направлено на обеспечение долгосрочных позиций РФ в Ливии, против чего решительно выступают США.

Не трудно предсказать официальную реакцию Москвы.

Она вообще мало меняется – деятельность ЧВК в Ливии, как уже ранее заявлялось, идет автономно от действий российского правительства (и действительно, нет точной информации, кто оплачивает контракт ЧВК), и вообще, официально ЧВК в России не существует (закон об их легализации, который поддерживал МИД РФ, так и не был принят из-за позиции ФСБ и МО РФ). Американские обвинения в этом направлении обычно отметаются как несущественные, точно также как игнорировались обвинения в адрес ЧВК, когда они активно работали на территории Сирии.

Разумеется, стоит также отметить, что США подчеркнуто игнорируют действия на территории Ливии турецкой ЧВК "Садат", не говоря уже о 20 тыс. сирийских боевиков, многие из которых имели связи с "Аль-Каидой" и ИГИЛ.

США конечно волнует не присутствие ЧВК в Ливии как таковой (которую США собственно и разрушили), а прежде всего опасное для НАТО присутствие РФ в Ливии, которая вовлечена в конфликт между членами НАТО (Франция и Греция против Турции и Италии), который угрожает целостности альянса.