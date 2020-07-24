Мнение: Второй волны не будет!

24.07.2020, 19:02, Разное

А вот и подтверждение – доказанное уже лабораторно! – того, что я только предположил в записи про “исчезновение антител” к ковиду. Приятно видеть, что думать-то, оказывается, реально полезно!

Читать всем, кто боится “второй волны” и прочего бреда, а также переживает, что ковид, дескать, такая уникальная болезнь, что к ней “не бывает иммунитета”. Это интервью с главой лаборатории геномной инженерии МФТИ Павлом Волчковым. ФИЗТЕХ, однако!



“…Недавно вышла статья шведских ученых, которые провели исследование Т-клеточного иммунитета («Устойчивый Т-клеточный иммунитет у выздоравливающих лиц с бессимптомным течением COVID-19»), результатов которого я лично давно ждал. Они проанализировали большое количество биологических образцов, проведя дорогой анализ ELISPOT (Enzyme-Linked ImmunoSpot — метод определения Т-лимфоцитов). Выяснилось, что даже у тех, кто не имел IgG-антител, оказался Т-клеточный иммунитет. И таких людей в популяции в два-три раза больше, чем имеющих антитела.

— Что это значит?

— Если в Москве официально зафиксировано 20% людей с высокими титрами антител IgG, то можно смело прибавить к этой цифре еще 20–40%. Получается, что около половины жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу. Они уже не заболеют.

— Недавно вышли статьи, в которых показано, что антитела теряются…

— И это нормально. Они и должны теряться. Так происходит всегда. Есть период полужизни IgG, IgM, IgA-антител. Их количество в крови начинает падать через полгода-год после встречи с инфекцией. Их становится так мало, что это количество невозможно детектировать никаким тестом. Какая цель у антител? Вот вирус залетел в дыхательные пути, инфицировал группу клеток, создал небольшой локальный очаг (при легком течении болезни). Иммунная система распознала эти клетки и локализовала их, — это похоже на то, как в Китае был закрыт город Ухань. Получается, что большого количества антител вроде и нет, но иммунитет сформировался и сработал. Однако сосредоточен он в Т- и В-клетках памяти. Когда инфекция снова встретится человеку, иммунитет ее узнает, клетки начнут продуцировать антитела.

— Есть ли тогда смысл делать тест на IgG-антитела?

— Есть. Этот тест дешев и дает нам отсечку. Эта отсечка сейчас — 20%. Значит, мы можем умножить это количество в два-три раза. Точную цифру сказать трудно, для этого нужно проводить широкомасштабное исследование с помощью дорогого анализа ELISPOT, как это сделали шведы.

— Можно ли сказать, что «стадный» иммунитет, о котором все так долго говорили, в Москве уже сформировался?

— Для многомиллионной Москвы сегодняшние цифры в районе 700 новых зараженных в день говорят о том, что сформировался. Если бы у нас действительно было всего 20% жителей с иммунитетом, то при открытых ресторанах и магазинах следовало бы ожидать гораздо большего количества инфицированных.

— Но ведь на этой цифре (плюс 700 человек в сутки) можно находиться долго. Или нет? Каков ваш прогноз?

— Думаю, эта цифра сейчас начнет понижаться и достигнет нулевого значения в конце августа. Понятно, что в столице еще долго будут завозные случаи из регионов, которые с запозданием стали «подбирать» коронавирус.

— То есть второй волны не будет?

— Для Москвы она уже невозможна. Сейчас людей, сформировавших естественный иммунитет, в столице 40–60%. Если динамика сохранится, их количество увеличится к концу августа до 80–90%.

— А в других городах России возможна вторая волна?

— Только в тех, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается крайне низкий уровень инфекции. В больших городах точно нет. Если у вас уже выжжена трава, то выгоревшие территории нельзя снова зажечь. Знаете, как пожарные борются с огнем? Они берут и выжигают впереди полосу, чтобы пожар остановился. Эта полоса — и есть наш буферный иммунитет…” и т.д.

https://iz.ru/1031582/anna-urmantceva/vtoraia-volna-dlia-moskvy-uzhe-nevozmozhna

Прекрасно! На фоне всего этого остается один вопрос: о какой вакцине, которую (по заявлению министра здравоохранения Мурашко) собираются начать колоть уже с августа, идет речь? НАХРЕНА она? Нахрена вакцина, толком даже не испытанная, с неизвестными “побочками” – для стада, у которого уже вполне сформирован буферный иммунитет?!

А ведь все эти вакцины будут впаривать со страшной силой, пугая и “легкими в труху”, и вторыми-третьими волнами, и еще черт знает чем… Деньги-то в разработку вложены – надо отбивать! Простой маркетинг, ничего личного.