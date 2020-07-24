Личное: Суррогаты

24.07.2020, 19:01, Разное

Последнее время все кругом заводят детей — это прекрасно. Плодитесь и размножайтесь, иначе кто будет платить нам пенсию, если не новые строители трубы в Европу?

Однако, среди всего многообразия прекрасных детей, затесались родители, которые детей иметь — чаще всего, ввиду преклонного возраста! — уже не могут.



Фото: Соцсети

Ну, ещё есть больные, у которых беременность тоже внутри не заводится.

Что они делают? Заводят детей посредством использования чужой матки.

То есть, берётся семя мужа, яйцеклетка жены и какая-нибудь здоровая, но бедная женщина, находящаяся за гранью финансового отчаяния.

В женщину вливают сперму, засовывают яйцеклетку, потом ждут 9 месяцев, а получившегося ребёнка отнимают.

Ну, всякие безнравственные учёные скажут сейчас, что я слишком всё упростила, но процесс схематично выглядит примерно так, как я описала.

Лично меня, как верующего человека, коробит от этого. Таинство рождения превратили в конвейер. А в условиях нашей реальности, когда лаборант забыл пробирку помыть и ничего не вышло, потом ещё может оказаться, что ребёнка просто спёрли и вручили новым родителям.

Но если допустить, что всё прошло по плану и как задумано, что мы имеем в итоге?

Папа-гей, например. Или мама — глубокая пенсионерка. А может, пенсионерка вышла замуж за бездетного чувака, которому нужно детей. Или родители вообще давно умерли — и до этого дойдёт, уверяю вас!

Дети смотрят на подобных родителей и… Постойте! Ответьте сейчас откровенно себе: будет ли у суррогатного ребёнка здоровой психика?

Нет, ну серьёзно — простой вопрос! Хоть кто-то считает, что такой ребёнок вырастет счастливым, а не закопается в комплексах по поводу своего появления на свет?

Лично я уверена, что зачатие в чужой матке обязательно аукнется. Как? Представить страшно.

Да и люди, которые таким способом завели ребёнка, для которых суррогатство — не извращение, способны ли стать хорошими родителями? Я сомневаюсь.

Б-г не даёт им детей. Они же считают себя умнее и превращают рабыню в инкубатор.

Не, вы скажите — в себе ли они? Что с их представлениями о морали?

Опять же, все почему-то тактично забывают о нравственных страданиях суррогатной матери. Да, именно матери, а не матки!

Организм наёмницы не знает, чью сперму залили внутрь и чью всунули яйцеклетку! Пролактин фигарит, материнский инстинкт срабатывает.

И вот у матери отнимают новорожденного. Пусть за деньги и по заранее составленному договору и за оплату — это всё равно не спасёт от депрессии, когда отнимут ребёнка.

Организм матери договор читать не умеет. Сознание — знает. Подсознанию и инстинктам — пофиг на печати и росписи.

Я просто не понимаю, для чего нужно суррогатное материнство и для меня это является извращением — ну, как инцест, например. Может, я дремучая, но этого суррогатства не понимаю и понимать не хочу — блевать, простите, тянет.

Хочется понянчить детей после климакса? Ну так возьми сироту в детдоме, сделай его счастливым!