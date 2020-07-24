В условиях конфронтации Запада и Украины с РФ натовцы столкнулись с рядом инцидентов

24.07.2020, 18:53, Разное

В условиях конфронтации Запада и Украины с РФ натовцы столкнулись с рядом военных инцидентов в своих ВС. Это привлекло внимание российских СМИ.

Страны Североатлантического альянса проводят подготовку к противостоянию с РФ. Это обернулось для натовцев чередой происшествий военного характера. Так, во второй половине апреля 2019 года на турецком десантном корабле Anadolu произошло возгорание. Подобный случай имел место быть на таком же судне США Iwo Jima в середине ноября того же года. Уже в июне 2020 года на французской субмарине Perle начался пожар. В тот момент она находилась на ремонте. Через месяц такой же инцидент случился на американском Bonhomme Richard.

Вместе с тем на украинском десантном корабле среднего класса «Юрий Олифиренко» началось задымление. Кроме того, ПолитЭксперт передаёт, что можно насчитать десятки рухнувших американских боевых самолётов.