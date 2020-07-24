“Доктор, я живой?” – ледяные руки и ноги даже летом

24.07.2020, 18:50, Разное



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минут

Как согреться?

Какая бы причина не вызвала охлаждение конечностей, это очень влияет на ваш личный комфорт. Вот что можно сделать для того, чтобы согреться или хотя бы минимизировать это состояние:

Одевайтесь потеплее



Если на улице похолодало, носите головной убор, варежки (они больше согревают, чем перчатки), теплые носки и многослойную одежду.

Носите дома носки или тапочки



Хождение по холодным полам не способствует согреванию конечностей.

Ежедневно делайте физические упражнения



Особенно рекомендуется в таких случаях ходьба, которая улучшает кровообращение.

Сделайте быструю разминку



Попрыгайте, пошевелите пальцами ног, сделайте круговые движения руками и ногами, чтобы стимулировать кровообращение.

Добавьте физической активности в ваш ежедневный график



Это особенно важно, если у вас сидячая работа. Каждые полчаса делайте перерыв, чтобы размяться или погулять.

Используйте электрогрелки



Они бывают разных размеров и их можно использовать для разных частей тела. Если у вас мерзнут ноги, кладите грелку на нижнюю часть спины, это поможет кровеносным сосудам «раскрыться».

Обрабатывайте руки и ноги косметическим парафином



Делайте парафиновые ванночки для конечностей, они помогут сохранять тепло.

Избегайте прямого контакта с замороженными продуктами



Лучше избегать морозильных камер, а если вам необходимо прикасаться к чему-то холодному, лучше надевать перчатки.

Теперь давайте разберемся, какие состояния заставляют мерзнуть ваши руки и ноги:

Анемия (малокровие)

Дефицит железа вызывает уменьшение количества эритроцитов и снижение содержания гемоглобина в крови. Это одно из самых распространенных заболеваний крови, которое, к счастью, достаточно легко лечится. Холодные конечности — это лишь один из симптомов анемии, также это состояние сопровождается бледностью, сухостью кожи, проблемам с волосами, слабостью и быстрой утомляемостью.

Чтобы убедиться в том, что у вас анемия, необходимо сдать биохимический анализ крови, который покажет уровень железа в крови. Если он снижен, вам необходимо употреблять больше продуктов, богатых железом (яблоки, зелень) и принимать железосодержащие препараты.

Сахарный диабет

Холод в руках и ногах может указывать на плохое кровообращение, которое часто является симптомом диабета. Высокий уровень сахара в течение продолжительного времени нередко вызывает повреждение нерва (периферическую невропатию), и в таких случаях в замерзших конечностях возникает ощущение покалывания. Это один из первых симптомов диабета наряду с постоянной жаждой, частым мочеиспусканием, хронической усталостью.

Если у вас есть признаки диабета, как можно скорее обратитесь к эндокринологу. Если же у вас подтвержденный диагноз, обязательно контролируйте уровень сахара в крови.

Гипотиреоз

Это дефицит гормонов щитовидной железы, который вызывает нарушения метаболических функций организма. Холодные конечности являются одним из симптомов этого заболевания вместе с болью в суставах, сухостью кожи и истончением волосы.

Диагностировать гипотиреоз необходимо с помощью анализа крови, в качестве лечения назначаются синтетические гормоны для восполнения дефицита.

Болезнь Рейно (синдром Рейно)

Это спазм сосудов кистей, который происходит под воздействием холода или эмоционального напряжения и вызывает ощущение холода, изменение цвета кожа на одном или нескольких пальцах. Иногда страдают и другие дистальные органы — язык, нос. Точные причины, вызывающее это состояние, неясны, но к факторам риска относятся частое и длительное охлаждение конечностей, травмы пальцев, тяжелые стрессы, аутоиммунные заболевания.

Синдром Рейно лечат препаратами для улучшения кровообращения и расширения сосудов, но у большинства пациентов это состояние проходит само безо всякого лечения.

Дефицит витамина B-12

Нехватка этого витамина, необходимого для поддержания гормональных и метаболических процессов в организме, может вызвать неврологические симптомы, в том числе постоянное чувство холода в руках и ногах, онемение и покалывание.

Дефицит В-12 выявляется с помощью анализа крови. В таких случаях необходимо принимать специальные добавки и добавить в свой рацион больше мясных и молочных продуктов.

Курение

Курение вызывает повреждение кровеносных сосудов, из-за чего нарушается кровообращение. Совет тут может быть только один — постарайтесь распрощаться с этой вредной привычкой как можно скорей. И тогда вместе с постоянным охлаждением конечностей уйдут и другие неприятные последствия курения.