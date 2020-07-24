Мнение: В Питере – не пить?

24.07.2020, 18:44, Разное

Прочитав, что в Петербурге с 2021 года вводится запрет на продажу алкоголя в барах площадью меньше 50 квадратных метров, с грустью вспомнил свою прошлогоднюю командировку в город на Неве.

Вспомнил и «Рюмочную», которая почему-то называлась «УГРЮМОЧНОЙ», и в которой встречался с одним «хорошо информированным» местным товарищем…

Вот и взгрустнул, что «Рюмочные» в Петербурге с января 2021 года обречены на ликвидацию…