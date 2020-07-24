 

Зеленый свет: Россия снимает запрет на международное авиасообщение

24.07.2020, 18:43, Разное

По словам председателя правительства России, рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Перед тем как принять решение, власти оценили эпидемиологическую обстановку, показатели заболеваемости коронавирусом.

Также учитывались принципы взаимности. Михаил Мишустин добавил, что возобновление международного авиасообщения позволит ускорить возвращение россиян из-за границы.

Как писали “Дни.ру”, премьер-министр ранее заявил, что в борьбе с коронавирусом Россия действовала на опережение. Он напомнил, что авиасообщение с Китаем было ограничено 30 января, на следующий день – железнодорожное сообщение. Благодаря этому удалось избежать коллапса, который был за рубежом.

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Публикация от Мишустин М.В. (@kremlin_mishustin) 16 Янв 2020 в 7:21 PST

Ранее стало известно, что несколько зарубежных стран готовы принимать российских туристов. При этом должны быть соблюдены особые условия в связи с пандемией COVID-19.





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