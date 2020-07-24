Зеленый свет: Россия снимает запрет на международное авиасообщение
24.07.2020, 18:43, Разное
По словам председателя правительства России, рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Перед тем как принять решение, власти оценили эпидемиологическую обстановку, показатели заболеваемости коронавирусом.
Также учитывались принципы взаимности. Михаил Мишустин добавил, что возобновление международного авиасообщения позволит ускорить возвращение россиян из-за границы.
Как писали “Дни.ру”, премьер-министр ранее заявил, что в борьбе с коронавирусом Россия действовала на опережение. Он напомнил, что авиасообщение с Китаем было ограничено 30 января, на следующий день – железнодорожное сообщение. Благодаря этому удалось избежать коллапса, который был за рубежом.
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Ранее стало известно, что несколько зарубежных стран готовы принимать российских туристов. При этом должны быть соблюдены особые условия в связи с пандемией COVID-19.
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