 

У голливудского актера Мела Гибсона выявили коронавирус

24.07.2020, 18:43, Разное

Австрало-американский актер Мел Гибсон перенес коронавирус. Об этом сообщил представитель 64-летней звезды журналистам.

О своем диагнозе артист узнал в апреле. Гибсон провел неделю в больнице. Отмечается, что сейчас знаменитость чувствует себя хорошо, ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, Мел Гибсон снялся в фильмах “Безумный Макс”, “Смертельное оружие”, “Мэверик”. Он является лауреатом двух премий “Оскар”.





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