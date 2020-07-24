 

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,25%, вновь обновив исторический минимум

24.07.2020, 18:42, Разное

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,25%, что стало самым низким показателем в российской истории. Новые данные опубликованы на сайте регулятора.

Решение было ожидаемо, однако эксперты расчитывали, что ставка снизится на 0,5 п.п., отмечает РБК. По сравнению со снижением сразу на 1 п.п месяц назад, сейчас ставка уменьшилась только на 0,25 п.п.

«После снижения в мае—июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным», — отметили в ЦБ, добавив, что сохраняется риск отклонения в 2021 году инфляции вниз от 4%.

Это уже третий раз с начала пандемии, когда Центробанк снижает ставку. В регуляторе считают, что более мягкая денежно-кредитная политика будет способствовать восстановлению активности на рынке после кризиса.

Источник: Новая газета





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