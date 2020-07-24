Мнение: Строительные работы XIX века, Вторая мировая на языке геймеров и как мужик Сталину задолжал

24.07.2020, 18:31, Разное

1. О важности репутации для бизнеса. Вот подборка стильных объявлений о строительных работах из XIX века. Как верно отметил читатель Ивано Иванов, в ту эпоху бизнесмены и руководители строительных бригад не скрывали свои фамилии:

https://olegmakarenko.ru/1910446.html?thread=756758446#t756758446















2. Услышал сейчас в Доте, как молодёжь объясняет друг другу события Второй мировой войны. Звучало это приблизительно так:

«СССР был керри, в начале катки с большим трудом отбивался от Гитлера. Британия саппортила Союзу, но в драках старалась держаться сзади. США фармились в лесу, отказываясь участвовать в тимфайтах, и вышли из леса только в последний момент, когда Сталин уже ломал Гитлеру трон».

3. Реплика Иосифа Виссарионовича:

http://grachev62.narod.ru/stalin/t18/t18_262.htm

Теперь о товарище Микояне. Он, видите ли, возражает против повышения сельхозналога на крестьян. Кто он, наш Анастас Микоян? Что ему тут не ясно?

Мужик – наш должник. С крестьянами у нас крепкий союз. Мы закрепили за колхозами навечно землю. Они должны отдавать положенный долг государству. Поэтому нельзя согласиться с позицией товарища Микояна.