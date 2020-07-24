 

В РФ предложили повысить цену на непищевой спирт

24.07.2020, 18:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ РФ предложили увеличить минимальную стоимость этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, с соответствующей инициативой выступил Минфин.

«Установить цену (без учета акциза и налога на добавленную стоимость) на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, и на денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого и непищевого сырья (за исключением биоэтанола), не ниже которой осуществляются его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта), в размере 44 рублей за 1 литр безводного спирта», – цитирует РИА «Новости» проект приказа министерства.

На данный момент минимальная стоимость литра такого спирта составляет 43 рубля.

«Указанная цена сформирована путем индексации действующей на сегодняшний день минимальной цены на прогнозный уровень инфляции на 2020 год в размере 3% согласно сценариям прогноза социально-экономического развития, разработанным Минэкономразвития РФ до 2024 года», – отмечается в пояснительной записке.

Ранее Минфин предложил повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в РФ с 1 января 2021 года. Минимальную розничную цену на коньяк предлагается повысить на 3%, до 446 рублей за бутылку 0,5 литра (с текущих 433 рублей).





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