 

Роза Сябитова рассказала о расходах и подарках на свадьбу дочери

24.07.2020, 18:30, Разное

Роза Сябитова во второй раз выдала замуж свою дочь Ксению. В одном из последних интервью главная телесваха страны пояснила о подарках и расходах на свадьбу наследницы.
Зятем Розы Сябитовой стал 33-летний инженер Максим Шевченко, который существенно отличается от экс-супруга ее дочери. Телесваха уверена, что с ним Ксения будет по-настоящему счастливой. Свадьбу праздновали в имении телеведущей для большей свободы передвижения гостей, и на ней присутствовали лишь самые родные и близкие люди – около 20 человек. В начале торжества всем измеряли температуру и предлагали маски. Роза Сябитова призналась, у нее не было цели организовать лучшую свадьбу, чем предыдущая за 15 миллионов рублей, поскольку «это совсем другая история», даже платье невесты обошлось недорого и было сшито в ателье. Церемонию сделали предпочтительно для зятя и потенциальных внуков. К тому же, друзья Сябитовой организовали торжество в качестве подарка.

Телесваха поделилась, гости дарили молодым в основном деньги, а сама она пока не смогла сделать подарок для детей, поскольку они хотели отправиться на Мальдивы, но из-за коронавируса это сделать пока невозможно.





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