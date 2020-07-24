 

Возлюбленная Козловского заметно похорошела после родов: Идет быть мамой!

24.07.2020, 18:23, Разное

Артистка предпочла родить малышку в США. Там девушка долгое время жила и училась, хотя сама из Владивостока. Пара улетела за океан еще зимой, где заранее выбрала клинику и врача, который будет вести беременность. Данила Козловский и Ольга Зуева скрывали, что скоро станут родителями.

Из-за карантина и закрытых границ пара застряла в Америке. Впрочем, их это не беспокоит. Актеры наслаждаются первыми месяцами жизни дочери и пока не планируют возвращаться в привычный рабочий ритм.

Ольга Зуева в личном блоге часто публикует кадры с Одой Валентиной. Правда, лицо малышки пока скрывает. Поклонники обратили внимание, что материнство пошло звезде на пользу. Артистка набрала за беременность несколько килограммов и заметно округлилась.

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Публикация от Film Director/ Muse (@_olyazueva) 23 Июл 2020 в 6:21 PDT

“Ольга, вы расцвели в материнстве (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Пару кг прибавила и какая красотка стала! Шикарная!”, “Не худейте 🙏”, “Ооочень к лицу пару кг. Такая женственная”, “Вам очень идет быть мамой”, – заверили комментаторы.





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