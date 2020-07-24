Дочь стала копией Кристины Орбакайте: Одно лицо

24.07.2020, 18:23, Разное

Многие подписчики певицы в “Инстаграм” и раньше замечали, что ее наследница растет очень похожей на свою звездную маму. Теперь же они еще раз в этом убедились.

На снимках, опубликованных Кристиной Орбакайте в соцсети, девчонки – как две капли воды. Худенькая фигурка, форма бровей, улыбка – все говорит о том, что яблоко от яблоньки недалеко падает.

В подписи к публикации Кристина Орбакайте отметила, что их с Клавой внешность изменчива: обе похожи “то на маму, то на папу”. Фолловеры артистки же уверены, что на мать девочка все же похожа больше, чем на отца.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 23 Июл 2020 в 4:50 PDT

“Одно лицо!”, “Копия!” – высказались они. Однако некоторые все же углядели в лице ребенка черты ее родителя – Михаила Земцова. Были и те, кто “проголосовал” за дедушку Клавдии – Миколаса Орбакаса.

Отметим, дочь Кристины Орбакайте растет талантливой девочкой. Она радует близких креативом, а также творчеством – хорошо поет, уже снялась в кино.