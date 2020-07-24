Мнение: Тест №19. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток

24.07.2020, 18:20, Разное

Начинается продажа мест на второй поток нового тестирования.

Место можно купить здесь.

Про тест можно прочитать здесь и здесь.

Я надеюсь, что вы получите удовольствие как от детективного расследования.

Многие пишут мне после тестов, можно ли будет когда-нибудь пройти прошлые тесты. Нет, тест можно пройти только один раз, в определенное время, на одинаковых условиях со всеми. Материалы теста защищены авторским правом, а мною повторно использоваться не будут.

И вот что давайте обсудим.

Задания 18-го теста в том виде, как они были на тесте, я покажу на днях. Но мы с вами разбирали тему имиджа два месяца после последнего теста и обсудили все типы. Мы будем возвращаться к этой теме еще, потому что главное в теме имиджа – не найти свой тип и даже не воплотить его визуально, а разобраться с тем, какое поведение идет каждому типу. Магия имиджа начинается тогда, когда конституция в гармонии с декорацией и в гармонии с поведением, вот когда имидж сам собой начинает выращивать вашу фигуру в поле. Это все нам еще предстоит разобрать.

Тест про ресурсы (15-й, по мифам) мы тоже продолжим разбирать. Я разобрала все задания по фрустрациям, а прокачку ресурсов мы обсудили наполовину, у нас остались пары Учеба-Альтруизм, Семья-Работа, Искусство-Дружба. 6 ресурсов и мы будем их разбирать, уже на новом уровне.

Новый тест – тоже установочный. В расчете – на дальнейшее изучение. Тест не столько проверяет уровень понимания ваш к настоящему моменту (хотя это тоже), но дает установку на освоение новой темы. Я собираюсь чаще и подробней разбирать истории нерыб и рыбаков. Мне иногда приходят письма от нерыб, у меня есть огромное количество историй о нерыбах и рыбаках, можно из классики литературы привести много нерыбьих историй, но чтобы вы могли их разбирать, вам надо совершить качественный шаг. Надо перестать топтаться на месте, распутывая баги и расшатывая короны авторов писем, и посмотреть, как выглядит поле без багов и без корон, как возникает динамика, как образуется настоящее, а не иллюзорное, притяжение в поле, как растет значимость.

Многого не хватает для этого моим комментаторам и постоянным читателям, судя по комментариям и письмам. И мы попробуем это многое сократить. Сначала на тесте, потом при разборе заданий, потом при решении новых задач.

Вопрос уже задавала не раз. Но все же задам опять. Чего не хватает, чтобы ориентироваться в рыбацких историях? Лично вам.