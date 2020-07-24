BI – «политику на карантин» — глава ВОЗ ответил на обвинения Помпео в слишком тесной дружбе с Китаем

24.07.2020, 18:18, Новости дня

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус опроверг обвинения госсекретаря США Майка Помпео в том, что его организация «куплена» Китаем и свой пост он получил благодаря сделке с Пекином, пишет Business Insider. По словам Тедроса, подобные заявления отвлекают внимание от настоящей миссии ВОЗ, которая заключается в спасении жизней, так что в условиях угрожающей всему миру пандемии политику «следует отправить на карантин».



Reuters

В ходе пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус ответил на критику госсекретаря США Майка Помпео, заявившего ранее, что ВОЗ «куплена» Китаем, пишет Business Insider.

«Эти заявления не соответствуют действительности. Они неприемлемы и безосновательны», — заявил Тедрос, отвечая на вопрос британского журналиста о словах Помпео.

Как напоминает издание, на прошлой неделе во время закрытой встречи с парламентариями из Соединённого Королевства глава американской дипломатии рассказал, что у Вашингтона есть данные, свидетельствующие о том, что Тедрос получил свой руководящий пост благодаря сделке с китайским правительством. Кроме того, по данным СМИ, Помпео описал ВОЗ как «политическую, а не научную организацию».

Хотя представитель ВОЗ уже опроверг утверждения госсекретаря, назвав их «личностными нападками», не имеющими под собой никаких оснований, глава организации решил сам ответить на обвинения со стороны США. По словам Тедроса, подобные заявления отвлекают от реальной миссии ВОЗ, которая заключается в спасении человеческих жизней.

«Наша единственная задача… заключается в спасении жизней. Если и есть что-то, что для нас действительно важно и что должно по-настоящему иметь значение для всего мирового сообщества, так это — спасение жизней», — подчеркнул глава ВОЗ. Говоря о том, как заявления, подобные тем, что сделал Помпео, отвлекают от главной миссии организации, Тедрос привёл в пример частые попытки политизировать пандемию коронавируса, препятствующие борьбе с новым заболеванием.

«COVID-19 не делает различий между границами, идеологиями или политическими партиями. Политику следует отправить на карантин», — уверен глава ВОЗ.

Коллеги Тедроса, эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове и руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, выступили в его защиту. «Мне выпала честь с самого начала этой панедмии бок о бок работать вместе докторами Тедросом и Майком Райаном, и я никогда не гордилась ВОЗ больше», — цитирует Business Insider Марию Ван Керкхове. Райан в свою очередь обратил внимание, что специалисты ВОЗ долгие годы многим рискуют в борьбе за социальную справедливость и здоровье по всему миру. Он заверил, что руководство Тедроса помогло к лучшему изменить направление работы организации.

Business Insider добавляет, что президент США Дональд Трамп уже с самого начала пандемии ругает ВОЗ за слишком благосклонное отношение к Китаю. В мае американский лидер заявил, что Пекин «полностью контролирует» организацию и под его давлением она даёт неверную информацию об обнаружении вируса в Ухани. По мнению издания, отношения Китая с действующим руководством ВОЗ действительно заметно отличаются от ситуации с эпидемией атипичной пневмонии 2002-2004 годов, когда возглавлявший на тот момент организацию Гру Харлем Брунтланн открыто критиковал медлительность Пекина в раскрытии информации.