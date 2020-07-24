Британия сохранила двухнедельный карантин для россиян

24.07.2020, 18:16, Новости дня

Великобритания обязала россиян, как и граждан других стран, по прилету соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, сообщило посольство Британии в Москве.

«Авиасообщение между Великобританией и другими странами, включая Россию, оставалось и остается открытым. Мы рады приветствовать всех, кто хочет посетить Великобританию на законных основаниях. Напоминаем, что все пассажиры, прибывающие из РФ в Великобританию, должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней», – цитирует ТАСС посольство.

Как уточнили в посольстве, никакие специфические требования для въезжающих россиян не вводятся, речь идет о действующих с 8 июня правилах въезда на территорию Великобритании, которые приняты для предотвращения повторной волны распространения коронавирусной инфекции.

Согласно этим правилам, несоблюдение режима самоизоляции в Британии грозит штрафом в 1 тыс. фунтов стерлингов.

Напомним, что с 15 июля РФ отменила карантин для прибывающих из-за границы.

Вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Владимир Канторович в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что из стран, с которыми с 1 августа РФ возобновит авиасообщение, самой актуальной будет Турция, но спрос на нее, скорее всего, превысит предложение.

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил о возобновлении полетов с 1 августа в Британию, Танзанию и Турцию.