В Чикаго демонтирован монумент Колумбу

24.07.2020, 18:10, Новости дня

Мэр Чикаго Лори Лайтфут распорядилась убрать статую Христофора Колумба в Грант-парке, в центре Чикаго. Это стало известно рано утром в пятницу, спустя неделю после столкновений демострантов с полицией, требовавших убрать монумент.

С пятницы на субботу специальная команда прибыла примерно в час ночи по местному времени и при помощи подъемного крана в течение 2-х часов демонтировала статую Колумба. Небольшая группа собравшихся здесь людей приветствовала снос памятника, проезжавшие автомобили подавали звуковые сигналы. Пока нет ясности, какова дальнейшая судьба памятника.

О планах по демонтажу статуи Колумба впервые было сообщено в четверг вечером в газете Chicago Tribune, демонтаж был произведен спустя несколько часов после возникшего жаркого спора между сторонниками и противниками сноса памятника.

В прошлую пятницу протестующие, которые собрались, чтобы потребовать снести памятник, столкнулись с полицией, применившей дубинки и арестовавшей некоторых демонстрантов. По информации правоохранителей, это было сделано после того, как протестующие начали забрасывать полицейских фейерверками, камнями и другими предметами.

Сообщается, что мэр Лайтфут приняла решение о сносе монумента, чтобы избежать новых столкновений. Ранее мэр Чикаго выступала против сноса памятника в честь итальянского мореплавателя, первооткрывателя Америки, на том основании, что это сотрет страницы истории.

Снос монумента произошел на фоне планов президента США Дональда Трампа направить в Чикаго, как и в некоторые другие города, сотрудников федеральных правоохранительных служб для борьбы с преступлениями с применением оружия.

Повсеместно на территории США протестующие призывают снести памятники Христофору Колумбу, заявляя, что он несет ответственность за геноцид и жестокую эксплуатацию коренных народов Америки. Во многих местах, например, в районе Чикаго – «Маленькая Италия», американцы итальянского происхождения считают Колумба символом своего наследия.