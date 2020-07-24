 

Политолог: В Хабаровском крае нет сепаратистских настроений

24.07.2020, 18:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСегодня все антироссийские силы, включая совсем уж маргинальные, пытаются приобщиться к хабаровским протестам и извлечь для себя хоть какую-то медийную пользу. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя кампанию украинской блогосферы с призывами к отделению Хабаровска от России.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова считает, что призывы украинских пропагандистов к отделению Хабаровского края от РФ – не более, чем хайп. «Мы уже не первый день наблюдаем, как к событиям в Хабаровске пытается пристроиться блогер Алексей Навальный, отправляя туда «своих лучших» людей. С украинцами – та же самая история», – продолжает она. Собеседница говорит, что она работала в Хабаровском крае и неплохо его себе представляет.

«У любого нормального хабаровчанина такие призывы вызывают только раздражение. Никаких сепаратистских настроений там даже и близко нет», – свидетельствует Федорова. Причем, по ее мнению, в крае отсутствует и какая-либо гипотетическая «база» из живущих там этнических украинцев, на которую могли бы опереться киевские агитаторы.

О запуске украинскими пропагандистами в Хабаровске кампании с призывами к отделению края от РФ ранее рассказал телеграмм-канал «Анти-пропаганда». Протесты, которые проходили в последнее время в Хабаровске, по мнению украинских блогеров –  «пробуждение кода нации» и доказательство, что жители города – «истинные украинцы, устроившие майдан». В этой же связи блогеры охотно вспоминают так называемую «Украинскую дальневосточную республику» и ее второе название «Зеленый Клин», которую пытались создать на Дальнем Востоке более сотни лет назад некоторые из переселенных туда царским правительством крестьян из Малороссии. О попытке создания украинскими «самостийниками» своей государственности в Уссурийском крае в 1917 году подробно рассказывал сайт «Военное обозрение».

Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок также заявлял о претензиях Киева на «Зеленый Клин» на российском Дальнем Востоке.





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