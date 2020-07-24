 

Россия разрешила возобновить выдачу виз гражданам трех стран

24.07.2020, 18:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДля граждан Турции и Танзании, а также подданных Великобритании, снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте Кабмина.

«Гражданам упомянутых государств будет возобновлена выдача въездных виз и оформление приглашений», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Мишустин объявил в пятницу, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что авиакомпаниям разрешат открыть рейсы в Британию, Танзанию и Турцию.

Крупные российские туроператоры уже открыли бронирование поездок на отдых в Турцию.





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