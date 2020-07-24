 

Суд в Харькове арестовал вероятного сообщника луцкого террориста Кривоша

24.07.2020, 18:06, Новости дня

Орджоникидзевский райсуд Харькова сегодня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Дмитрию Михайленко, которого правоохранители называют сообщником Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с заложниками в Луцке. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

Михайленко может выйти под залог на сумму 175 760 грн.

Мера пресечения будет действовать до 18 сентября. Подозреваемый может оспорить решение суда.

Отвечая на вопросы журналистов, Михайленко заявил, что намерен внести залог.

По версии следствия, мужчина отправлял посылку Кривошу за несколько дней до того, как тот захватил заложников. Граната, изъятая у Кривоша была аналогична тем, что изъяли при обыске у Михайленко.

Правоохранители считают, что последний отправил Кривошу посылку с боеприпасами.

Адвокат Андрей Костяный в свою очередь утверждает, что в посылке, отправленной его подзащитным, были три старинные коллекционные монеты. Сам подозреваемый отрицает, что незаконно продавал оружие и боеприпасы, но признает себя виновным в незаконном хранении.

Михайленко отверг свою причастность к луцкому террористу. Кривош тоже сказал, что сообщников у него нет.

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался. Никто из заложников не пострадал.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по ст. 258 (теракт).

О задержании в Харькове возможного сообщника Кривоша сообщил после освобождения заложников министр внутренних дел Арсен Аваков. По словам главы МВД, у Кривоша и задержанного в Харькове мужчины “были деловые контакты”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Экономика: Греф дал крайне сомнительный прогноз курса рубля

24.07 / CBS NEWS – отказалась от миллиона — Тунберг пожертвует призовые деньги на помощь планете

06.07 / Авианосцы ВМС США проводят учения в Южно-Китайском море

24.07 / Кремль поддержал действия Кадырова в отношении Помпео

22.07 / Белоруссия возобновила импорт украинской электроэнергии

23.07 / Палата представителей проголосовала за удаление статуй конфедератов из Капитолия

28.06 / Не рак ли это? Доктор Мясников рассказал, как распознать опасные родинки

17.07 / Ограничения, введенные РФ в Крыму из-за COVID-19, нарушают права человека – МИД Украины

24.06 / Путин еще раз пригласил Лукашенко в Россию

05.07 / Синоптики предупредили об аномальной жаре в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска