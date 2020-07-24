 

Мнение: “Желтые”, “Голубые” и “Лазурные” на территории Гагаузии

24.07.2020, 18:05, Разное

"Джокер ДНР" выложил интересный документ на тему планов действий ВСУ на территории Молдавии и Приднестровья при реализации сценария, когда гагаузские сепаратисты при поддержке российских войск дислоцированных в Приднестровье, осуществляют марш в Гагаузию и западные районы Одесской области, где возникает самопровозглашенная демократическая республика со столицей в Арцизе.

Исходя из легенды:

Желтые – Росссия.
Про-желтые – Додон и Ко.
Лазурные – Приднестровье
Синие – Гагаузия
Голубые – Украина

Жалко, что тут только легенда. Было бы интересно почитать, как именно в соответствии с такой "легендой", предполагали действовать ВСУ.

Источник: Colonel Cassad





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