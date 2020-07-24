Девочка-бомба: Ирина Шейк снялась в соблазнительной рекламе парфюма

24.07.2020, 17:59, Разное

34-летняя Ирина Шейк – залог успеха любой рекламной кампании, особенно, если концепция этой кампании – максимальная соблазнительность. Так произошло и в случае с промо нового аромата Victoria’s Secret, Bombshell, тем более что вместе с Шейк в фотосессии и ролике снялась еще одна сексапильная модель, Джоан Смоллс.

Ирина Шейк и Джоан Смоллс

Автором кампейна Victoria’s Secret выступила известный fashion-фотограф Зои Гроссман, которая запечатлела Ирину и Джоан в соблазнительных нарядах – костюмах, не скрывающих нижнее белье, в мини- и вечерних платьях с откровенными вырезами в зоне декольте.

Мы действительно отдали по кусочку себя для этого кампейна. Это я в роли самой себя, и Джоан – в роли настоящей Джоан,

– прокомментировала фотосессию Шейк, презентуя парфюм Bombshell с нотами пиона, маракуйи и орхидеи. Стоит отметить, что пусть Ирина не является официальным “ангелом” Victoria’s Secret, с брендом ее связывает особая любовь. Например, на одном из традиционных шоу она “рассказала” о своей беременности, появившись на подиуме с округлившимся животом.