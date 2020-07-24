Мнение: Один день спецназовца.

24.07.2020, 17:55, Разное

Уехали с Егоркой на бэтере в соседнюю с нашей частью Козловку.

Егорка заказ отхватил. Надо было от старого коровника, что на краю Козловки, доставить шести метровую бетонную плиту, через все село, на другой край. Мужик один попросил.

Так и сделали. Подскочив на бэтере к коровнику, по-спецназовски быстро нашли желаемый предмет. Егорка спецназовским приемом зацепил тросом плиту, и мы помчались вдоль села, оставляя лишь клубы пыли и дыма за собой и буксируемой плитой.

Мужик был рад несказанно! Он стал потчевать нас разными закусками, а вместо компота выставил три литра хорошего первача.

В общем, пили мы и за спецназ, и за ВДВ. Пили мы долго и много. Мужик вырубился первым – гражданский, слабак. А мы с Егоркой все же смогли вернуться в часть, не потеряв технику, правда, забыв отстегнуть плиту…