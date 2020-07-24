Ученые впервые зафиксировали на Марсе движение гигантских дюн

24.07.2020, 17:53, Разное

Американские астрономы в ходе исследования обнаружили, что гигантские дюны, имеющиеся на Марсе, имеют способность к перемещению. По словам исследователей, ранее этот процесс считался малореальным.

Тщательный анализ снимков Марса, сделанных на протяжении 20 последних лет, продемонстрировал, что огромные дюны указанной планеты, находящиеся в кратере Маклафлина и на равнине Нили-Фоссе, перемещаются со скоростью примерно 10 сантиметров в год. При этом ученым, представляющим Смитсоновский институт и Университет Джона Хопкинса, при анализе пришлось раскладывать изображения планеты буквально по пикселям. Покадровые снимки каждого участка подвергались сравнению с промежутком в 7,6 и 9,4 года соответственно. Примечательно, что с аналогичной скоростью передвигаются на Земле мегадюны пустыни Лут (Иран).

Исследование установило, что огромные дюны, в отличие от мелких песчаных образований, имеют в составе песчинки двух размеров – легкие и тяжелые. Имело наличие последних ранее давало основание специалистам предполагать, что перемещение дюн-гигантов практически невозможно. Теперь же исследователи предположили, что в результате действия ветров, мелкие песчинки перекатываются и, действуя подобно тарану, подталкивают более крупные, заставляя их перемещаться.

Стоит отметить, что созданные ранее атмосферные модели Красной планеты предполагали отсутствие там ветров, способных перемещать песок. Теперь же, по мнению экспертов, открытие заставит подвергнуть пересмотру данные модели. “Потрясающе, что команда смогла обнаружить эти изменения на Марсе”, – резюмировал один из авторов исследования, ученый палеонтолог Ральф Лоренц. Об этом пишет Science.