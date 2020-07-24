Мнение: И выборов тоже больше не будет

24.07.2020, 17:50, Разное

Именно так надо понимать сегодняшнее скандальное заявление Памфиловой, что трехдневное голосование, даже несмотря на прежнее обещание “провести ближайший ЕДГ по-старому”, все-таки устроят уже в этом сентябре – под флагом “борьбы с ковидом”. И туда же Памфилова уже добавила “голосование на придомовых территориях”, то есть буквально “на пеньках” – теперь это тоже будет как бы законно.

Фактически это означает, что режим решил покончить с демократией в России – точнее, с теми ее жалкими остатками, которые еще оставались. Да и то: именно остатки свободного народного волеизъявления “поперек начальства” породили и Фургала в Хабаровске, и трехтуровый геморрой с “избранием” главы Приморья полтора года назад. Нахера властям оно надо, спрашивается?

Поэтому принято решение так называемый “народ” из процесса назначения смотрящих и гауляйтеров исключить полностью. Всё, хватит. Побаловали аж с 1988 года (первые выборы из нескольких кандидатов, еще в СССР) – пора и честь знать. 32 года, куда ж больше. Пора и обратно в стойло.

Отныне уже и никакие “шпилькины”, с их матмоделями, больше не понадобятся нигде – так как “выборы” будут решать не “вбросами”, а просто тотальной фальсификацией (как оно уже опробовано на так называемом “голосовании за поправки”). Никакого “вбрасывания”… и никакого подсчета. Просто вписываем в протоколы цифры, заранее присланные сверху. Проследить за “правильностью подсчета” будет уже некому, да и не будет для этого никакой возможности.

Многие, я знаю, вздохнут с облегчением: зачем, мол, эта демократия, диды без нее жили-не тужили, а если барин и сек на конюшне по пятницам, так оно ведь только для здоровья было полезно! Логика железная, с ней не поспоришь.

Ну а про демократию поговорим в следующий раз.