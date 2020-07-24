Личное: Ну хоть кто-то взял

24.07.2020, 17:50, Разное

Маленькие женщины созданы для любви. Дочь Розы Сябитовой, ростом 130-140 см, во второй раз вышла замуж.

Главная сваха страны наконец-то сбагрила девку — 28-летняя мини-женщина нашла своё счастье.

Ну, как — счастье? Сами посмотрите и оцените:



Фото: Соцсети

Роза планировала выдать дочь девственницей за богатого такого татарина, чтобы та стала счастлива, сидя жопой на полной чашке с достатком.

Глядя на фотографии молодожёнов, я понимаю — что-то пошло не так. Ожидания не оправдали реальность: жопа есть, а вот чаша — пуста.

Невеста давно не невинна. Муж — не татарин и явно не олигарх. Мама Сябитова авторитетно считает, что её советы зятю вообще не нужны:

«Я всегда поддержу выбор моих детей, каким бы он ни был. Но всегда учила: семью вы создаете не только для себя, вам должно быть не все равно, смогу ли я выстроить отношения с вашей половиной. А Максиму мои советы, как вести себя с Ксенией, совершенно неуместны».

Ну, действительно, лучше, Роз, не мешай им. А то, вон, предыдущий брак твоей доченьки продержался 2 месяца.

Тоже всё ходила вокруг, сыпала из себя советы — от этого, как мне кажется, муженёк и сбежал.



Попала ты, девонька. Фото: Соцсети

Я обожаю профессионалов, чем бы они ни занимались в жизни. Но не люблю я тех, кто называет себя, например, свахой, а найти мужа своей дочке, которого обещала, не может.

Роза, поздравляю, ты снова обосралась!

Поздравите молодых? Или нет?