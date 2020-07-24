 

Путин после выборов в Белоруссии дожмет ослабевшего Лукашенко – эксперт

24.07.2020, 17:43, Разное

В Белоруссии уже два месяца продолжаются массовые протесты против режима Лукашенко. Правоохранительные органы с митингующими не церемонятся: в Сети множество фото и видео задержаний активистов. Повторяются события 2010 года, когда толпа вышла на центральную площадь Минска протестовать против переизбрания Батьки.

Со стороны Запада пока звучит легкая критика в адрес властей республики. В Москве же заняли подчеркнуто нейтральную позицию. Политолог Александр Класковский уверен, что Москва заступается за белорусский режим и преследует таким образом свои собственные интересы.

По его мнению, Путин держит Лукашенко на дистанции, хотя приглашал его на парад Победы в Москве и открытие мемориала подо Ржевом. Прорывных договоренностей по экономике между Москвой и Минском тоже пока не наблюдается, отметил эксперт.

По более важным вещам – компенсации налогового маневра в нефтяной отрасли, ценам на газ и т.д. – Кремль пока не договаривается. Класковский считает, что таким образом Путин держит Лукашенко на крючке.

Кремлю выгодно, чтобы белорусский лидер победил, но вышел из президентской кампании максимально ослабленным, побив горшки с Западом и подорвав собственную легитимность внутри страны, полагает эксперт. В таком состоянии Лукашенко пойдет на уступки и подпишет необходимые договоренности по интеграции Москвы и Минска, приводит мнение политолога портал “Солидарность”.

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Допущены пять кандидатов. Надежды на противостояние Александру Лукашенко оппозиция связывает со Светланой Тихановской – она единственная из популярных альтернативных кандидатов была допущена до голосования.





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