Актер cериала “Великолепный век” Юксель Унал похудел на 65 килограммов за полгода

24.07.2020, 17:43, Разное

Артист избавился от 65 килограммов всего за пять

месяцев. Юксель Унал утверждает, что смог добиться результата без помощи врачей. Отметим, что до преображения звезда сериала “Великолепный век”

весила 173 килограмма при росте 1,87 сантиметра.

По словам Юкселя, ему пришлось похудеть из-за проблем со

здоровьем. К тому же, лишний вес совсем не способствовал получению новых

предложений по работе.

“Я понял, что пришло время серьезно взяться за себя”. –

сказал Унал.

Первое, что сделал актер турецкой теленовеллы – это купил

велосипед. Артист ежедневно преодолевал на нем более 40 километров.

Изменил Юксель Унал и пищевые привычки. Знаменитость

пересмотрела рацион. Калорийные гарниры он заменил на цветную капусту и

брокколи. Актер не скрывает, что раньше переедал. “Я очень любил есть. Да и

сейчас люблю, только заменил вредную еду на полезную”, – заметил артист.

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Публикация от Yüksel Ünal (@yukselunalofficial) 25 Фев 2020 в 8:14 PST

Ранее в личном микроблоге звезда сериала “Великолепный век”

отметила, что говоря о своих достижениях в борьбе с лишним весом, не пытается хвастаться

или вызывать одобрение общественности. Своим примером он хочет показать, что

похудеть возможно, поэтому не надо отчаиваться.