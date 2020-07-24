Мнение: Тривиальный феномен

24.07.2020, 17:40, Разное

На Западе активно обсуждается феномен "Тесла". За год ее акции выросли на 500% – с 250 до 1800 долларов. Финансовые гуру и специалисты автомобильной отрасли предупреждают, что рост не оправдан и имеет вид "пузыря". Что, конечно, вполне возможно – такие стремительные рывки выглядят весьма неоднозначно и редко заканчиваются хорошо.

Однако есть и нюанс. "Тесла" – это пример прорыва в будущее, ставка на новый уклад, на принципиально новый энергобаланс, который переходит от количественных изменений своих внутренних показателей к качественным. Объяснить феномен "Тесла" можно довольно просто – традиционные автопроизводители "отягощены" предыдущими модельными рядами и обязательствами по сопровождению ранее выпущенной продукции. Кроме того, есть и психологические установки, не позволяющие сделать ставку на принципиально новые источники энергии. Соответственно, все новые разработки на базе электродвигателей, водородных двигателей – все они носят, скорее, вспомогательный характер к основной деятельности "традиционных" автоконцернов.

У "Теслы" таких проблем нет, у Маска нет ничего, что тянуло бы "Теслу" в прошлое. Он начал сразу с прорывных технологий. Поэтому и стремительный рост – инвесторы вкладывают в перспективу, так как уже понятно, что нефтяная эра близка к своему завершению. Причем это совершенно не касается запасов нефти и газа – их более чем достаточно, но они неизбежно повторят судьбу всех предыдущих источников энергии: перестанут быть ключевыми энергоресурсами, но при этом никуда не исчезнут. Скорее, пройдут через ряд технологических революций и будут выглядеть совершенно иначе, чем сегодня.

К примеру, источник энергии первого технологического уклада – падающая вода – сегодня также используется в гидроэлектростанциях, энергия нагретого пара, приводящая в движение паровые котлы, сегодня применяется в теплостанциях, включая ядерные. Было бы опрометчиво хоронить нефть и газ, но их значение будет падать. На первое место выходят технологии "упаковки" энергии в твердые носители – батареи. Плотность "упаковки" и возможности батарей растут в последние годы просто по экспоненте, и автомобили "Тесла" уже демонстрируют поразительные возможности по запасу хода на одной зарядке, и это далеко не предел. Есть и разработки летательных аппаратов тяжелых классов на электроэнергии.

При этом сам по себе электродвигатель – не нечто новое. Но суть нынешнего технологического рывка – "отвязать" его от проводов, сделать двигатель и движимый им механизм автономным и устойчивым к окружающим условиям. Собственно, это и станет основой нового технологического уклада. И "Тесла" в этом смысле – на самых передовых позициях.

Поэтому и столь стремительный рост. Даже рискованный с точки зрения "обычной" биржевой игры. Идущий первым всегда снимает все сливки и получает максимальную прибыль. Подобные возможности возникают крайне редко – в период катастрофических изменений, где вперед вырываются очень немногие, способные приспособиться к новым условиям. Потом, конечно, их станет много, но на "переломе" таких всегда единицы.

Собственно, потому и 500 процентов за год – это инвестиции в будущее.

Нас, понятно, все это не касается. Наши трудолюбивые пилильщики бюджетов не могут поднять голову и взглянуть в будущее. Во-первых, им некогда – они растаскивают последнее, о каком будущем вы вообще говорите? Кроме того, интеллектуальный уровень всей этой шантрапы таков, что рассчитывать на прорывные идеи у них – верх наивности. Поэтому остается только одно – оттопыривать губу и рассказывать, что вот-вот, буквально на днях, все конкуренты рухнут и обанкротятся. Сланцевая отрасль, Илон Маск со своим космосом и "Теслой", на худой конец, взорвется Йеллоустоун.

Мечты, мечты, где ваша сладость.