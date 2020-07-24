 

Генерал ФСБ оценил идею возврата графы «национальность» в паспорта

24.07.2020, 17:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ графе «национальность» в российских паспортах нет нужды, сообщил отставной генерал ФСБ, глава центрального исполкома «Офицеров России» Александр Михайлов, комментируя соответствующее предложение, прозвучавшее в Госдуме.

«Я считаю, что это очередная придумка депутата [Госдумы Виталия] Милонова. (…) Что принципиально изменится от того, что в паспорте будут писать национальность? Ведь в документе нет соответствующей графы, а если ее вводить, то придется проводить паспортную реформу», – сказал генерал РИА «Новости».

Михайлов добавил, что такое нововведение не понесет за собой последствий, но надобности в подобных преобразованиях нет.

Напомним, депутат Виталий Милонов предложил Минюсту вернуть в паспорт отметку о национальности. Согласно инициативе, такое указание будет добровольным.

Между тем другой российский депутат Виктор Водолацкий заявил, что при указании национальности в паспорте не должно быть возможности вписывать в графу выдуманные или уже не существующие народности.





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