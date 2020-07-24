 

Ученые: Растительная пища с высоким содержанием белка уменьшает риск смерти

24.07.2020, 17:30, Разное

Ученые установили связь между снижением риска смерти и растительными диетами с высоким содержанием белка. Регулярное употребление красного мяса в свою очередь может повлечь за собой проблемы со здоровьем.
Ученые проанализировали 32 исследования диет с высоким содержанием белка и их влияние на организм человека. Они установили, употребление этого органического вещества в пределах рекомендованных норм, по сравнению с более высоким и низким количеством, связано с уменьшением вероятности наступления смерти. В частности, снижается риск появления хронических и потенциально смертельных болезней, а именно сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и инсульта. Специалисты подчеркивают, смертность сокращается более всего от употребления растительного белка.

Наибольшее количество нутриента содержится в чечевице, фасоли, горохе и орехах. Включение этих продуктов в рацион позволяет на 12% сократить риск летального исхода от болезней сердца и на 8% от иных заболеваний. Эксперты связывают это свойство со способностью полезных компонентов в период воздействия уменьшать количество сахара и холестерина в крови.





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