 

Стал известен подарок Собчак Богомолову на день рождения

24.07.2020, 17:23, Разное

Ксения Собчак очень дорожит отношениями с Константином Богомоловым, поэтому редко публикует совместные фотографии в соцсетях. Правда, если журналистка это делает, то всегда производит фурор. Например, Ксения не стесняется показывать пикантные кадры.

День рождения режиссера прошло скромно – на крыше его родного дома. Ксения устроила для супруга вечеринку, собрала друзей и показала небольшой фильм о Константине.

Гости оценили старания Собчак. Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), которая посетила торжество, отметила, что Ксения и Константин подарили собравшимся “невероятный вечер любви”.

Позже журналистка опубликовала снимок, на котором запечатлена с возлюбленным в море. Она поблагодарила избранника за отлично проведенный вечер и “за всегда”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Дек 2018 в 5:26 PST

Поклонники с улыбкой наблюдают за отношениями Собчак и Богомолова. “Какая милая пара. Сразу видно – долюбленность в глазах”, “Искренне, по-настоящему, до глубины”, “Невероятно, как подходят друг другу”, – написали пользователи Сети под фотографией.

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов в браке уже десять месяцев. Первую годовщину они отметят в сентябре.





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