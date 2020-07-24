Мужчина ударил в живот беременную школьницу

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24.07.2020, 17:23, Разное

В больницу имени Юдина в Москве с тупой травмой живота была доставлена 16-летняя школьница на восьмом месяце беременности, передает Пятый канал. Есть угроза выкидыша.

Девушка рассказала, что вечером 23 июля неизвестный злоумышленник ударил ее кулаком в живот. Обнаружить его пока не удалось.

Полиция успела выяснить, что девочка забеременела от своего 20-летнего кавалера, с которым встречается уже два года. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





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