Мнение: Проблема XXII века, снятие политических табу в США и эмигранты в соцсетях

24.07.2020, 17:20, Разное

1. Рождаемость в мире стремительно сокращается, но поскольку развивающиеся страны отстают от развитых и в этом тоже, население планеты продолжает расти, и какой-либо демографической стагнации или тем более депопуляции в целом не чувствуется. Однако это ненадолго – к началу следующего столетия проблема встанет в полный рост:

https://lenta.ru/news/2020/07/16/menshe/

В ближайшие десятилетия население планеты сократится, и это станет одной из главных проблем для экономики XXII века. Несмотря на рост продолжительности жизни (в среднем до 74 лет), трудоспособное население сократится. Это, указывает «Блумберг», чревато проблемами для экономики.

Сильнее всего это скажется на пенсионных системах и здравоохранении. Также агентство указывает, что снижение числа трудоспособного населения повлечет за собой сокращение налоговых поступлений и нанесет ущерб производственной сфере. В целом это приведет к экономическому спаду и замедлению роста уровня жизни.

Ранее специалисты Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Университета Вашингтона в Сиэтле объявили о сокращении населения планеты в будущем.

Предполагается, что население Земли начнет сокращаться в середине 2060-х, а концу века численность составит 8,8 миллиарда человек.

2. Иван Данилов объясняет, как американцы докатились до публичной и низкой войны элит. В снятии традиционных политических табу виновны не только демократы, но и республиканцы, и лично президент Трамп:

https://ria.ru/20200712/1574217563.html

В 2016 году было снято табу на преследование политических оппонентов: слоганом кампании Трампа стал призыв “Посади ее!” (в смысле Хиллари Клинтон), а демократы, в свою очередь, открыто мечтают о том, чтобы и Трамп, и вся его семья отправились за решетку по (очевидно фейковому) обвинению в предательстве родины и работе на Путина.

Одновременно с выборами 2016 года было также полностью снято (редко нарушавшееся до этого) табу на прямое и масштабное использование спецслужб для внутриполитической борьбы: верхушка ФБР и ЦРУ открыто работали над тем, чтобы создать “страховку” на случай победы Трампа, и эта “страховка” была реализована в “рашагейте”, а также последующей попытке импичмента за “украинагейт” — двух абсолютно безумных процедурах, от которых часть американского общества испытала шок: общество привыкло самым наивным образом безоговорочно верить своим силовикам и отбрасывать любые подозрения в их политической ангажированности как безосновательные теории заговора.

Первые признаки использования цветных технологий и “обкатка” массовых беспорядков с целью захвата власти тоже были зафиксированы еще несколько лет назад, но только в 2020 году табу на использование “улицы” было окончательно ликвидировано: массовые беспорядки, которые прошли едва ли не во всех крупных американских городах, имели явную антипрезидентскую повестку, причем они сопровождались убийствами и вандализмом, который явно поддерживался политиками-демократами.

3. Виктор Мараховский пишет про ту особую роль, которую играют эмигранты в русскоязычном сегменте соцсетей:

https://tlg.fyi/vmarahovsky/1618

А вы никогда не задумывались, ув. друзья, насколько велика доля отечественных общественных авторитетов, большинство аудитории которых расположено за границей?

Нет, серьёзно. Я иногда, забредая в станы певцов русского кошмара, начинаю последовательно залезать в персональные аккаунты тех, кто в первой сотне комментаторов “спасибо вам, Ольга/Игорь, что вы пишете! Мужества вам! Страшно за страну”.

85-90% – зарубежье. Какой-нибудь Строуберивилль, штат Миссури. Бронкс, много Бронкса. Труднопроизносимые немецкие городки. Мелодичный птичий Ашдод и почему-то до черта Санкт-Петербурга, якобы обитатели которого репостят строго житомирские новости. Кипр, Юрмала, Эстония. Чехия.

Не помню, говорил ли я – но, как мне кажется, уровень нестабильности в стране измеряется в том числе качеством её эмиграции. Если эмиграция, в той или иной форме, представляет собой действительный авангард страны – то дела государства плохи.

Так вот: у нас ситуация пока вполне терпима. Вся эмиграция долбится в комплементарные ей источники инфы (это как если бы я, будучи сам эмигрантом из Латвии, начал строить своё представление о забытой малой родине на бложике самого обиженного катастрофила. Я, правда, вообще не слежу за забытой родиной).

И вся эта эмиграция решает исключительно свои психологические задачи по подтверждению собственной уверенности в том, что эмиграция была оправдана (с учётом неизбежных трудностей по месту пребывания – доза ужасов из России им нужна ежедневно).

На всякий случай напомню, что адекватных, пророссийски настроенных эмигрантов в соцсетях тоже предостаточно. Русская диаспора за рубежом много делает (и всегда много делала) для России.