 

Мнение: Армяне и Азербайджанцы – решайте вопросы иначе

24.07.2020, 17:14, Разное

Ловить и выхватывать людей на национальной почве в столице России – с каких таких пор это считается нормальным? Если вы так не любите друг друга езжайте домой и решайте свои внутриполитические вопросы там, а заниматься самосудом на территории России не надо.

Очередные армяно-азербайджанская драки, сначала представители одной национальности «наказали» представителей другой, а потом наоборот. Такие процессы ни к чему не приводят, а несут только негатив и откладывают возможное разрешение противоречий между вашими народами.

Подобные действия приводят к тому, что всех вас воспринимают как дикарей, решивших устроить разборки в стиле «гор». Надеюсь полицейские максимально оперативно обуздают подобные выходки отдельных представителей обеих наций.

Есть вопросы между народами? Езжайте домой – идите в армию или отправляйтесь в район спорных территорий. Ненависть между вашими народами культивируют третьи стороны, а вы продолжаете слепо ненавидеть друг друга. Очевидным фактом является и то, что при условиях мирового соглашения в Нагорном Карабахе оба народа только выиграют, как в экономическом, так и в политическом плане.

Источник: Теория элит





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