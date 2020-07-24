Арестован сообщник луцкого террориста

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24.07.2020, 17:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ пятницу на Украине арестовали харьковчанина Дмитрия Михайленко, контактировавшего с захватчиком автобуса в Луцке Максимом Кривошем, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

«Постановлением Орджоникидзевского районного суда избрана мера пресечения харьковчанину, что контактировал с лицом, захватившим заложников в Луцке. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога в размере 175,760 гривен (свыше 6 тыс. долларов – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит слова Чубенко UNN.

Также пресс-секретарь уточнил, что после установления факта общения между Кривошем и Михайленко у последнего провели обыски, в ходе которых было найдено три пистолета, гранаты и патроны.

Напомним, Кривош ранее заявлял, что у него не было сообщников при организации теракта в Луцке. Также он пообещал продолжить свой «перфоманс «антисистема», призвав журналистов следить за событиями.

Во вторник в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Была раскрыта личность террориста – им оказался ранее судимый Максим Кривош.

Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.





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