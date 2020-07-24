 

ЕБРР готов увеличить объемы поддержки Украины

24.07.2020, 16:55, Новости дня

Европейский банк реконструкции и развития готов увеличить объемы поддержки Украины. Об этом исполняющий обязанности президента ЕБРР Юрген Ригтеринк в ходе телефонного разговора заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает сайт главы государства.

Ригтеринк подчеркнул, что в текущем году ЕБРР уже инвестировал в Украину более €300 млн.

Зеленский в свою очередь отметил, что в прошлом году портфель проектов ЕБРР в Украине составил €1,1 млрд. Глава государства также выразил надежду, что ЕБРР продолжит сотрудничество с Украиной по финансированию инфраструктурных проектов.

“Прежде всего имею в виду развитие дорог, железнодорожной инфраструктуры и речного транспорта. Министерство инфраструктуры и “Укравтодор” работают над тем, чтобы уже до конца года подписать соглашение на €450 млн, что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог”, – сказал президент.

Также Зеленский рассказал руководству ЕБРР о подготовке к приватизации крупных государственных компаний и пригласил банк приобщиться к этому процессу.

“Мы будем активно двигаться в этом направлении и рассчитываем также на поддержку банка”, – заявил глава государства.

22 января экс-президент ЕБРР Сума Чакрабарти на встрече с Зеленским назвал Украину одной из самых приоритетных стран в регионе.

7 июля Нацбанк Украины сообщал, что договорился с ЕБРР о валютном свопе на $0,5 млрд. Как уточнили в НБУ, ЕБРР в течение двух лет купит у Нацбанка гривну на сумму, эквивалентную $500 млн, а НБУ, в свою очередь, купит доллары на ту же сумму.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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