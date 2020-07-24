 

Академик РАН дал прогноз по изменению ситуации с коронавирусом после открытия границ

24.07.2020, 16:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВозобновление международного авиасообщения никак не отразится, либо несущественно повлияет на ситуацию с коронавирусной инфекцией, поэтому россияне могут смело лететь за границу, сообщил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. За границу рейсы будут выполняться в Великобританию, Танзанию и Турцию.

«Я думаю, что возобновление международного авиасообщения никак не отразится, либо несущественно повлияет на ситуацию с коронавирусной инфекцией. Сейчас уже очевидно, что все не так страшно, как казалось в начале. К осени – зиме так или иначе будет подъем, потому что вирус никуда не исчез из человеческой популяции. Думаю, бояться этого не надо, можно смело лететь за границу», – говорит Зверев.

На данный момент в аэропортах проводятся тщательные проверки, персонал и пассажиры соблюдают все меры предосторожности, что снижает до минимума риск заразиться COVID-19, продолжает вирусолог.

Ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Владимир Канторович в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что одним из самых горячих направлений для россиян станет Турция.





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