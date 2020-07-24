 

Китайский банк спермы столкнулся с дефицитом из-за пандемии коронавируса

24.07.2020, 16:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРепродуктивная клиника в китайской провинции Юньнань сообщила, что испытывает острую нужду в сперме после событий, связанных с коронавирусной инфекцией, и призвала доноров активнее сдавать семя.

Донорство спермы в китайском учреждении используют для помощи тем семьям, у которых партнер мужского пола бесплоден, передает Daily Mail.

На данный момент клиника может помочь только 30 семьям, поскольку количество спермы ограничено. При этом число добровольцев в 2020 году снизилось на 60% по сравнению с 2019 годом.

Также проблема усугубляется низким качеством спермы, поскольку только 20% доноров имели соответствующую квалификацию.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Было установлено, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

За время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 тыс. 750 случаев коронавирусной инфекции, 78 тыс. 873 человека выздоровели, 243 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 тыс. 634 умерли. Ввозных случаев – 2 тыс. 29, выздоровел 1 тыс. 951 человек.





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