Яков Кедми: «Китай никогда не сможет угрожать России»

24.07.2020, 16:53, Разное

Китай с военной точки зрения никогда не сможет стать угрозой для России. Так считает экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Специалист заявил: если произойдёт так, что Соединённые Штаты Америки лишаться статуса сильной державы, соперничество между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой будет ограничено областью экономики. Он также считает, что в этом абсолютно нет ничего страшного, ведь в военном плане РФ совершенно нечего опасаться.

В первый раз за всю историю правительству страны удалось полностью защитить территорию от любых внешних проявлений агрессии с помощью новейшего оружия, отметил Кедми. Именно по этой причине сейчас для РФ не существует угроз со стороны остальных государств, как это происходило ранее. «Сегодня с военной точки зрения ни одна страна мира не может представлять угрозу для РФ без того, чтобы у Москвы не было для этого очень эффективного ответа. Так что Китай с военной точки зрения никогда не сможет угрожать России», – подытожил специалист.

Кедми обратил внимание и на то, что не угрожают РФ и США. Дело лишь за правительством других стран, которые должны осознать этот факт. Об этом пишет Полит Эксперт.