В РФ открыто бронирование туров в Турцию
24.07.2020, 16:48, Новости дня
Крупные российские туроператоры открыли бронирование поездок на отдых в Турцию, информирует Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).
«Купить тур в Турцию можно прямо сейчас. Туроператоры уже открыли бронирование. На первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью», – говорится в сообщении на сайте ассоциации.
Ранее представители операторов «Интурист», Anex Tour и TUI сообщили, что готовы возобновить отправку российских туристов в Турцию.
Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что авиакомпаниям разрешат открыть рейсы в Британию, Танзанию и Турцию.
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