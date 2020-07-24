 

В РФ открыто бронирование туров в Турцию

24.07.2020, 16:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКрупные российские туроператоры открыли бронирование поездок на отдых в Турцию, информирует Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).

«Купить тур в Турцию можно прямо сейчас. Туроператоры уже открыли бронирование. На первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью», – говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Ранее представители операторов «Интурист», Anex Tour и TUI сообщили, что готовы возобновить отправку российских туристов в Турцию.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что авиакомпаниям разрешат открыть рейсы в Британию, Танзанию и Турцию.





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