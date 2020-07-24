Россиянам дали возможность вернуть деньги за отмененные из-за коронавируса туры

24.07.2020, 16:48, Новости дня

Туристы, у которых были аннулированы туры из-за коронавируса, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Речь идет о гражданах, которые не позднее 31 марта 2020 года частично или полностью оплатили российские или зарубежные поездки. Теперь таким туристам предложат равнозначный тур: те же услуги по перевозке, маршрут, место нахождения гостиницы и ее категория, питание», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

В сообщении сказано, что сроки переноса поездки будут определены по соглашению сторон. При этом услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года. В случае, если на новые даты стоимость тура возросла, доплачивать не придется. Если тур был оплачен не полностью, то оставшаяся часть будет рассчитана исходя из первоначальной цены.

Мишустин также подписал постановление об особенностях отмены и сроках переноса брони номеров в российских гостиницах, если бронь была аннулирована из-за коронавируса. Воспользоваться этой схемой смогут путешественники, которые частично или полностью оплатили размещение. «Новые даты заезда будут рассчитаны со дня предыдущего бронирования на период последующих 18 месяцев. При этом услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года. Точные сроки переноса определят по соглашению сторон», – отмечается в описании к документу.

Премьер также объявил в пятницу, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что авиакомпаниям разрешат открыть рейсы в Британию, Танзанию и Турцию.

Крупные российские туроператоры уже открыли бронирование поездок на отдых в Турцию.