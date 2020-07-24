Тейлор Свифт выпустила новый альбом: работа над пластинкой с бойфрендом, соревнование с Канье Уэстом и другие детали

24.07.2020, 16:47, Разное

Последние три месяца известная певица провела в самоизоляции. И, как оказалось, все это время Тейлор Свифт работала над созданием новой музыкальной пластинки. Новость стала настоящим сюрпризом для поклонников певицы: Тейлор анонсировала выпуск альбома под названием Folklore в Instagram всего лишь за день до премьеры, написав в четверг, что выпустит его ровно в полночь 24 июля. И оказалась верна своему слову.

Большая часть того, что я запланировала на это лето, не сбылась, но зато случилось то, чего я не планировала. Мой восьмой студийный альбом,

– написала певица про эту пластинку, в которую вошло 16 треков.

Промо к новому альбому Тейлор Свифт

В записи песен в этот раз принимали участие Карли Рей Джепсен, Лорди, группа Bon Iver и другие музыканты, а сам альбом – впервые за карьеру Тейлор – музыкальные критики назвали альтернативным. Впрочем, куда интереснее бесспорных профессиональных качеств нового опуса Тейлор – а он уже вошел в топ по прослушиваниям на почти всех музыкальных платформах – различные теории, которые строят ее поклонники и журналисты.

Первый факт, который не могли не заметить западные СМИ: пластинка Тейлор выходит в одно время с новым альбомом ее давнего врага-друга Канье Уэста Donda: With Child (подробно про ее конфликт с музыкантом можно прочесть здесь). Некоторые критики усмотрели в этом очередную подножку от Свифт рэперу. Впрочем, сам Канье на данный момент пока не опубликовал свою пластинку и, вполне возможно, выпустит ее в другой день, избежав столкновения с Тейлор в музыкальных чартах.

Другая теория фанатов Тейлор – что в работе над несколькими треками ей активно помогал нынешний бойфренд, актер Джо Элвин. Две песни на альбоме Folklore написаны в соавторстве с неким Уильямом Бовери, и интернет-пользователи считают, что это псевдоним Элвина. Причина? Прадедушку Джо звали Уильямом, и он был композитором. К тому же Тейлор и ее молодой человек ранее останавливались в Нью-Йорке в отеле Bowery. Да и найти реального исполнителя под этим именем вездесущим поклонникам пока не удалось. Основываясь на этих “фактах”, они пока считают, что Элвин также имеет отношение к пластинке своей девушки.

Тейлор Свифт и Джо Элвин

Другая теория – что одна из песен Тейлор имеет какое-то отношение к… именам детей Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса. В композиции под названием Betty упоминаются имена Инес и Джеймс. Именно так зовут дочерей Райана и Блейк, а вот имя третьего ребенка, который появился на свет в прошлом году, пара скрывает. Теперь поклонники Свифт предполагают, что ребенка Рейнольдса и Лайвли могут звать Бетти.

Есть среди песен на пластинке Тейлор реальные – а не предполагаемые – взаимосвязи, о которых говорит уже сама певица. Специально для альбома она создала несколько историй и персонажей, которые кочуют из одной песни в другую.

Например, у меня есть три песни, в которых описывается подростковый любовный треугольник, и я даю возможность взглянуть на него с трех сторон,

– говорит сама певица.

Тейлор Свифт

Поклонники предполагают, что песня Betty рассказана с точки зрения придуманного персонажа по имени Джеймс, песня Cadigan – это уже точка зрения Бетти, а композиция August – точка зрения Инес.

Наконец, вместе с запуском новой пластинки Тейлор также опубликовала в сети и новое видео – на песню Cardigan. В ролике Тейлор путешествует по волшебному лесу и плавает в воде, играя на рояле. В титрах к видео указывается, что оно было снято при строгом соблюдении правил безопасности и полной социальной дистанции всех членов съемочной группы.

Кадр из ролика Cardigan