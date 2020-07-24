 

В Москве заочно арестовали политика Усатого

24.07.2020, 16:43, Разное

Тверской суд Москвы вынес вердикт о заочном аресте молдавского политика Ренато Усатого, передает RT. Было принято решение о заключении подозреваемого на две месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Усатый объявлен в международный розыск.

По версии следствия молдавский политик вывели из России 500 миллиардов рублей. Компанию в этой операции ему составил другой политик из Молдавии – Владимир Плахотнюк. Последний был заочно арестован московским судом еще в 2019 году по обвинению в организации преступного сообщества.





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