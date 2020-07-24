Forbes подсчитал возросшее за время пандемии богатство российских миллиардеров

24.07.2020, 16:30, Новости дня

Журнал «Forbes Россия» опубликовал рейтинг разбогатевших за период пандемии российских миллиардеров. Первое место в списке принадлежит основателю RTP Global Леониду Богуславскому.

По данным Forbes, состояние Богуславского, возросло на 88% – c 1,5 млрд долларов до 2,8 млрд долларов. Источником дохода стала растущая стоимость акций инвестируемой им компании Datadog.

На втором месте рейтинга – семья бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, чье состояние возросло с 10 млрд долларов до 18,6 млрд долларов (+86%) благодаря росту стоимости акций золотодобытчика «Полюса», 78,6% которого принадлежит семье Керимова. Тройку лидеров замыкает совладелец «Яндекса» Аркадий Волож с ростом доходов на 75%, источником которых стала сделка «Яндекса» со Сбербанком по разделению активов, в результате чего 20 июля акции компании достигли исторического максимума.

На четвертом месте – основатель компании TCS Group Holding Олег Тиньков, доходы которого за период пандемии возросли с 1,6 млрд долларов на 2,6 млрд долларов (+63%). Пятерку лидеров замыкает основной бенефициар АФК «Система» Владимир Евтушенков, увеличивший состояние, по данным издания, на 53% – с 1,5 млрд долларов до 2,3 млрд долларов.

Также в девятку лидеров самых разбогатевших за период пандемии россиян вошли акционер «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов (+51%), председатель совета директоров «Иркутской нефтяной компании» (ИНК) Николай Буйнов (+51%), бенефициар IPG Photonics Валентин Гапонцев (+46%) и глава совета директоров энергетического холдинга «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов (+44%).

В мае этого года Forbes сообщил, что совокупное состояние российских долларовых миллиардеров за время пандемии коронавируса увеличилось на 62 млрд долларов – до 454 млрд.

Напомним, что число миллиардеров в мире за 2019 год рекордно выросло.