Попова дала совет выезжающим за рубеж россиянам

24.07.2020, 16:30, Новости дня

При вылетах за границу необходимо соблюдать меры предосторожности, возобновление авиасообщения Россией не означает, что риск заражения коронавирусом в прошлом, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Хочу обратить внимание на то, что начало регулярных рейсов, анонсированное сегодня начало вылетов на курорты Турции, вовсе не означает, что все риски уже позади. Вовсе нет, вирус остается с нами, вирус остается достаточно активным», – сказала Попова в эфире «России 24», передает ТАСС.

Она призвала следовать всем установленным ограничениям и правилам, и пояснила, что нарушать эти запреты рискованно для здоровья.

«Соблюдая эти правила, можно перемещаться по миру, можно отдыхать и можно вести полноценную жизнь. Главное – заботиться о своем здоровье», – подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Руководитель ведомства отметила, что главный принцип в борьбе с вирусом – защита жизни и здоровья россиян.

Также Попова отметила, что правительство страны изучает возможность отмены обязательного карантина для прибывающих вывозными рейсами.

«Мы рассматриваем сегодня возможность изменения этой нормы. Но для того чтобы оценить все факторы риска, все возможные последствия, нам потребуется какое-то время. Мы надеемся, что ситуация позволит нам отменить и эту норму в ближайшее время», – объяснила она.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что авиакомпаниям разрешат открыть рейсы в Британию, Танзанию и Турцию.