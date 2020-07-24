Турция решила провести реставрацию собора Святой Софии
24.07.2020, 16:30, Новости дня
Турция намерена отреставрировать собор Святой Софии, сообщил президент страны Реджеп Таийп Эрдоган, принявший участие в первой за десятилетия мусульманской молитве в соборе.
«К пятничному намазу в Айя-Софии присоединились 350 тыс. человек. Это очень важное событие. Сегодня молитву организовало управление по делам религии. В дальнейшем министерство культуры займется реставрационными работами внутри и снаружи мечети», – цитирует ТАСС Эрдогана.
Какие именно работы планируется провести в мечети, он не сообщил.
Эрдоган добавил, что после реставрации Турция «получит более значимую Айя-Софию». Он отметил, что возобновление намазов в соборе «является событием исторического значения», а «Айя-София, наконец, вернулась с своему исконному» статусу.
В пятницу в Греции прошли траурные мероприятия в связи с первой за долгие годы мусульманской молитвы в стенах собора Святой Софии.
Напомним, 10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным гарантировал доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь. Также Турция обязалась охранять Айя-Софию как объект всемирного наследия.
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