Турция решила провести реставрацию собора Святой Софии

24.07.2020, 16:30, Новости дня

Турция намерена отреставрировать собор Святой Софии, сообщил президент страны Реджеп Таийп Эрдоган, принявший участие в первой за десятилетия мусульманской молитве в соборе.

«К пятничному намазу в Айя-Софии присоединились 350 тыс. человек. Это очень важное событие. Сегодня молитву организовало управление по делам религии. В дальнейшем министерство культуры займется реставрационными работами внутри и снаружи мечети», – цитирует ТАСС Эрдогана.

Какие именно работы планируется провести в мечети, он не сообщил.

Эрдоган добавил, что после реставрации Турция «получит более значимую Айя-Софию». Он отметил, что возобновление намазов в соборе «является событием исторического значения», а «Айя-София, наконец, вернулась с своему исконному» статусу.

В пятницу в Греции прошли траурные мероприятия в связи с первой за долгие годы мусульманской молитвы в стенах собора Святой Софии.

Напомним, 10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным гарантировал доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь. Также Турция обязалась охранять Айя-Софию как объект всемирного наследия.