 

Инертные вещества лекарств могут оказаться опасными для организма

24.07.2020, 16:29, Разное


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В состав лекарственных препаратов, помимо действующих веществ, входят вспомогательные компоненты, например, консерванты и красители. Считается, что эти вещества инертны, то есть, не действуют на организм. Новое исследование, опубликованное в Science, показало, что их действие могло быть недооцененным.

Безопасность многих дополнительных компонентов лекарств была определена в исследованиях на животных или просто вследствие исторического опыта. По всей видимости, все эти вещества действительно не могут вызывать у организма человека острых реакций. Но об их длительном воздействии на организм и долгосрочном взаимодействии с лекарствами практически нет информации.

Чтобы заполнить этот пробел в данных, ученые проанализировали более 3 тысяч вспомогательных компонентов. Сначала они провели компьютерный анализ потенциальных взаимодействий этих веществ с белками человека. Это позволило сузить круг и отобрать 38 потенциально опасных веществ.

Далее ученые посмотрели, как в лабораторных условиях отобранные вспомогательные компоненты взаимодействуют с 134 человеческими белками. Они сообщают, что сила эффекта некоторых веществ оказалась неожиданной. Эксперименты говорят о том, что некоторые компоненты могут, в теории, вызывать ощутимую физиологическую реакцию у людей. То есть, они могут отвечать за некоторые побочные действия лекарств.

«Наше исследование должно было проверить и уточнить единичные сообщения о неожиданных физиологических реакциях на вспомогательные вещества определенных лекарств. Было не так неожиданно обнаружить новые свойства у недоисследованных веществ. Но было удивительно узнать, насколько мощным является действие некоторых молекул, особенно учитывая довольно высокие концентрации этих веществ в препаратах», – сказал Джошуа Поттел (Joshua Pottel) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (University of California, San Francisco), ведущий автор исследования.

Изучение вспомогательных компонентов лекарств находится на начальном этапе, поэтому нельзя делать точные заявления об их токсичности. На этот вопрос ответят будущие исследования.

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