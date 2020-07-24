 

Когда в России снимут ограничения по коронавирусу? Ответ Минздрава

24.07.2020, 16:23, Разное

Министр сообщил, что сейчас Россия движется по пути формирования у населения иммунитета, в том числе и с помощью препаратов. Согласно плану ведомства, снятие всех ограничений произойдет в феврале.

Мурашко добавил, что российские специалисты регулярно обмениваются данными о COVID-19 с западными коллегами. Глава министерства назвал этот опыт “уникальным и бесценным”, сообщает издание “Известия”.

Отметим, ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Ежедневный прирост зараженных постоянно снижается, и в настоящее время составляет пять-шесть тысяч. Всего инфекцию обнаружили у 800 тысяч граждан.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович призвала россиян не расслабляться. Если люди перестанут соблюдать социальную дистанцию и другие правила безопасности, то властям придется ужесточить ограничения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал сроки создания вакцины от COVID-19. Он отметил, что сейчас два из четырех препаратов находятся на финальной стадии испытаний. Предположительно, эффективное лекарство появится уже этой осенью.





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